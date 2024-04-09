Хоккейный клуб «Трактор»: 40 лучших фотографий сезона‑2023/24

Публикуем самые яркие и памятные фотокарточки с домашних матчей челябинской команды

Хоккейный сезон-2023/24 для «Трактора» завершен, команда завоевала бронзовые медали. Вспоминаем, как он сложился для челябинцев, глазами клубного фотографа Павла Табарчука. Вашему вниманию — лучшие кадры с домашних матчей «черно-белых» хоккейного сезона. Отдельный вид искусства — баннеры с фанатского сектора, которые помимо визуала несли в себе и смысловую нагрузку. В первой части нашей фотохроники показываем не только красивые фотокарточки, но и рассказываем, чем они знаменательны.

Начинался этот хоккейный сезон для «черно-белых» 2 сентября матчем с дебютантом КХЛ тольяттинской «Ладой». В гостях наша команда победила со счетом 2:1. Автором первой заброшенной шайбы «Трактора» в сезоне-2023/24 стал капитан Сергей Калинин. Победную точку в матче поставил Антон Бурдасов.

Состоялся и дебют за «черно-белых» голкипера Зака Фукале. Кто бы мог подумать еще тогда, что он станет одной из самых важных и заметных фигур в «Тракторе». И как сильно его будет не хватать в полуфинале Кубка Гагарина с «Локомотивом».

Мог бы быть и лидером команды канадский защитник Роб Хэмилтон. Его обмен в минское «Динамо» на Мэдисона Бауи до сих пор кажется очень сомнительным и непонятным трансферным решением штаба «черно-белых». Никакой выгоды от этого наша команда точно не извлекла.

К тому же в стартовом отрезке чемпионата паршиво играла вся команда, а не один отдельно взятый защитник. Причем смущали не столько результаты, сколько игра, которую исповедовали парни под руководством Анвара Гатиятулина. После 10 матчей в активе «черно-белых» лишь 4 победы. И именно тогда главный тренер «Трактора» впервые попал под огонь критики экспертов и журналистов.

Пусть и не так очевидно, но проявляли недовольство болельщики «Трактора» относительно действий Антона Бурдасова. Самый дорогостоящий игрок команды в сезон вкатился неудачно. Возможно, он и продолжал оставаться лидером «черно-белых» в раздевалке, но на льду был бледной тенью самого себя. Хотя именно он должен был дать эмоций партнерам по команде, завести их на ратные подвиги.

Зато в целом неплохо дебютировал в составе «черно-белых» Семен Дер-Аргучинцев, партнер по тройке нападения Антона Бурдасова. В стартовых 11 матчах он набрал 8 (5 + 3) очков, что вполне неплохо для новобранца на фоне партнеров по команде.

В нынешнем сезоне в центре внимания было даже не южноуральское дерби «Трактор» vs «Металлург». Челябинцы «замутили» уральское дерби с «Автомобилистом» из Екатеринбурга. И даже лозунг к противостоянию придумали соответствующий — «Царь горы». В регулярном чемпионате команды провели 6 матчей и завершили серию со счетом 3‑3.

Вничью (2-2) завершили серию матчей в «регулярке» хоккеисты «Трактора» и с тольяттинской «Ладой». Причем все четыре поединка команды сыграли в первый месяц чемпионата. Любопытно, что челябинцы оба раза уступили дебютанту КХЛ на своей площадке, но взяли верх в гостях.

Остается только догадываться, чем так недоволен форвард волжан Данила Моисеев. Но его явно чем-то разозлил Никита Тертышный. Тому вроде как все равно, что у него происходит за спиной, он весь в игре. А может быть, он еще и успел что-то ответить оппоненту? Но какой же крутой кадр получился у фотографа! В рамку и на стенку на самом видном месте!

А здесь Альберт Яруллин в роли полковой лошади — прокатил на своем горбу форварда минского «Динамо». Силенок, видимо, хватило — потому что наша команда победила белорусов на своем льду со счетом 3:2.

Анвар Гатиятулин во главе, Алексей Заварухин — его помощник. После поражения от «Салавата Юлаева» первого снимут с должности, а второй станет исполняющим обязанности главного тренера. Многие эксперты говорили, что Алексей Борисович работает «по лекалам Анвара Рафаиловича». Ну весьма спорно, но некоторые наработки тактические Заварухин у Гатиятулина заимствовал. И яркое тому подтверждение — эта фотография.

Непонятно, с чего это вдруг голкипер «Трактора» Зак Фукале оказался на перепутье. То ли настраивается на предстоящий матч, то ли готовится уйти на выход, то есть в раздевалку, после неудачного матча. Но, согласитесь, кадр классный. Легионер «черно-белых» не раз затем своими эмоциями и отношением к делу доказывал, что судьба команды и ее результаты ему небезразличны.

Хоккейный матч «Трактора» с «Салаватом Юлаевым» был приурочен к акции «ДоброТрактор». Не будем лишний раз напоминать об этой социально важной и значимой акции. Напомним о том, что матч в прямом эфире на ОТВ с Романом Скворцовым прокомментировал юный воспитанник хоккейной школы «Трактор» Егор Михайлов. Получилось здорово и необычно. Согласны?

В этой куче-мале и не разберешь, что происходит, но эмоции зашкаливают как у «белых», так и у «зеленых». Но этот поединок станет поворотным для «Трактора»: после поражения от «Салавата Юлаева» со счетом 0:4 лопнуло терпение у губернатора и президента хоккейного клуба Алексея Текслера. После матча было объявлено об отставке Анвара Гатиятулина.

Нет, в этот раз обошлось, и голкипер «Трактора» Зак Фукале остался цел и невредим. Но мы видим, что в течение хоккейного сезона ему не раз приходилось ощущать на себе контакт форвардов соперников. В этот раз на полной скорости врезался в голкипера уфимец Егор Сучков.

Эта фотография не несет в себе никакой смысловой нагрузки. Но какой необычный ракурс! Ледовая крошка вперемешку со световыми прожекторами делает этот кадр огненным. Чем не обои для рабочего стола на компьютер?

Сегодня вечером читайте продолжение материала. В нем мы покажем яркие кадры матчей «Трактора» под руководством Алексея Заварухина, эпичную битву с «Салаватом Юлаевым» и развязку «черно-белых» в серии плей-офф Кубка Гагарина.

