Челябинка получила в подарок на совершеннолетие новое сердце

Девушка родилась с пороком развития и всю жизнь нуждается в помощи кардиохирургов

Студентка колледжа из Челябинска получила в подарок на совершеннолетие новое сердце. Кардиохирурги заменили ей искусственный клапан на новый, сообщает пресс-служба Федерального центра сердечно-сосудистой хирургии в Челябинске.

При рождении у Василисы обнаружили редкую патологию: вместо аорты и легочной артерии от ее сердца отходил только один магистральный сосуд. Таких детей оперируют в первые же дни жизни, что и сделали с Василисой: при помощи синтетической трубки кардиохирурги провели от сердца девочки искусственный легочный ствол.

В пять лет малышка пережила вторую операцию — трубочку заменили на большую по размеру. Но и та с возрастом стала мала, из-за этого девушке были противопоказаны физические нагрузки — сердце могло не выдержать.

«Ребенок растет, а синтетический материал нет. Сейчас мы поставили Василисе клапансодержащий гомографт, который в одну сторону пропускает кровь, а в другую — нет. Благодаря тому, что он — биологический, выполненный из донорского материала, а не механический, в будущем Василиса сможет создать семью и иметь детей»,— говорит заведующий отделением врожденных пороков сердца ФЦССХ, кардиохирург Игорь Гладышев.

Операция, которая считается одной из самых сложных в кардиохирургии, длилась больше пяти часов. Ее выполняли десять человек.

Еще через 10—15 лет имплантат придется менять на новый. Операцию также будут проводить в федеральном кардиоцентре.