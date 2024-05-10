Челябинка Татьяна Минина в шестой раз выиграла чемпионат Европы по тхэквондо

Она провела четыре победных поединка на соревнованиях в Сербии

Челябинская тхэквондистка Татьяна Минина выиграла золотую медаль чемпионата Европы. Сегодня, 10 мая, на соревнованиях в Белграде (Сербия) она провела четыре победных поединка. В финале она уверенно выиграла у турчанки Зейнеп Таскин. Это уже шестой в карьере титул чемпионки Европы для южноуральской спортсменки, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

На кортах в Белграде (Сербия) Татьяна Минина выступила в весовой категории до 53 кг. Начала она турнир с победы над датчанкой Луизой Лингбек, затем оказалась сильней посеянной под первым номером испанкой Анной Марией Перес. В полуфинале челябинка выиграла у хозяйки соревнований Андреа Бокан. В решающем поединке воспитанница СШОР «Коре» победила у турчанки Зейнеп Ташкин и завоевала титул чемпионки Европы.

Это уже шестая победа Татьяны Мининой на чемпионатах Европы. При этом в 2017 году соревнования проходили только в олимпийских весовых категориях, а в 2019 году был проведен турнир по тхэквондо в качестве компенсации того, что этот вид спорта не был представлен на Европейских олимпийских играх.

«Рада тому, что удалось вернуться на пьедестал, тем более подняться на высшую его ступеньку. Немного не привычно было на этих соревнованиях оказаться не в числе „сеянных“ спортсменок. Перед началом турнира было легкое волнение, но по ходу поединков оно ушло. Чувствовала себя в хорошей физической форме. А в финале старалась не форсировать события и набирать очки», — рассказала Татьяна Минина в блиц-интервью телеграм-каналу Grandmaster.





Все победы Татьяны Мининой на чемпионатах Европы:

2016 год. Чемпионат Европы. Монтре (Франция).

2017 год. Чемпионат Европы в олимпийских весовых категориях. София (Болгария).

2018 год. Чемпионат Европы. Казань (Россия).

2019 год. Чемпионат Европы. Бари (Италия).

2021 год. Чемпионат Европы. София (Болгария).

2024 год. Чемпионат Европы. Белград (Сербия).

Отметим, что ранее Татьяна Минина завоевала именную олимпийскую лицензию для участия в Играх-2024 в Париже. Подобную квалификацию прошли и еще три российских спортсмена — Максим Храмцов, Владислав Ларин и Полина Хан. Челябинская спортсменка занимается в СШОР «Коре» под руководством тренеров Александра Энса и Анны Селютиной.