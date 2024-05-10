Тхэквондистка Татьяна Минина выступит на чемпионате Европы в Сербии

Челябинская спортсменка поборется за награды в весовой категории до 53 кг

Сегодня, 10 мая, на чемпионате Европы по тхэквондо в Белграде (Сербия) будут разыграны комплекты наград в весовой категории до 53 кг среди женщин. Среди главных претендентов на медали челябинская спортсменка Татьяна Минина. Ранее она трижды становилась чемпионкой Европы, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Российская команда на чемпионате Европы в Сербии выступает под нейтральным флагом. В заявку национальной сборной вошли 15 спортсменов. Среди них олимпийские чемпионы Максим Храмцов и Владислав Ларин. В составе женской команды выступят две челябинские спортсменки — Татьяна Минина (53 кг) и Маргарита Близнякова (57 кг).

Отметим, что ранее Татьяна Минина завоевала именную олимпийскую лицензию для участия в Играх-2024 в Париже. Подобную квалификацию прошли и еще три российских спортсмена — Максим Храмцов, Владислав Ларин и Полина Хан.

Челябинская спортсменка является трехкратной чемпионкой Европы. Кроме того, один раз она выигрывала континентальное первенство в олимпийских весовых категориях.