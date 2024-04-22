В челябинской спортшколе «Коре» открыли секцию по паратхэквондо

Первое занятие со спортсменами провели в ДС «Метар-Спорт»

Сегодня, 22 апреля, состоялось первое тренировочное занятие у тхэквондистов с ограниченными возможностями здоровья. В челябинском дворце спорта «Метар-Спорт» для них открыли бесплатную секцию на базе спортшколы «Коре». Организаторы приглашают всех желающих присоединиться к занятиям по этому олимпийскому виду спорта, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

«Тхэквондо — олимпийский вид спорта, один из самых успешных и бурно развивающихся в Челябинской области, а наша спортшкола „Коре“ по праву считается сильнейшей в стране. В регионе уже есть хороший опыт в организации тренировочных занятий среди спортсменов-инвалидов по карате. Рассчитываем, что и в паратхэквондо в скором времени у Челябинской области будут серьезные успехи и победы», — считает один из инициаторов открытия секции по паратхэквондо депутат гордумы Владимир Корнев.

Развивать это направление и заниматься со всеми желающими будет тренер высшей категории по тхэквондо Александр Коптеев. Сегодня он провел со спортсменами первое занятие. И приглашает присоединиться к регулярным тренировкам всех людей с ограниченными возможностями здоровья. Занятия будут проходить три раза в неделю на бесплатной основе.