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/ Звезда «Золотого теленка» и «Республики ШКИД» ушел из жизни

Звезда «Золотого теленка» и «Республики ШКИД» ушел из жизни

О смерти сообщили в театре, в котором актер играл всю жизнь.
сегодня в 11:53
  |  В мире

Ушел из жизни народный артист Сергей Юрский. Он долгое время находился в больнице на лечении. СМИ сообщали, что Юрского срочно госпитализировали в декабре, однако родственники настаивали на версии с профилактическим наблюдением у врача.

Сергею Юрскому было 83 года. За свою долгую жизнь он сыграл и поставил множество спектаклей в Театре имени Моссовета, а также на сцене театра «Школа современной пьесы».

Телезрителям Сергей Юрский запомнился по ролям Остапа Бендера в «Золотом теленке», Викниксора в «Республике ШКИД», Ивана Сергеевича Груздева в телесериале «Место встречи изменить нельзя», дяди Мити в фильме «Любовь и голуби».

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