/ Иосиф Кобзон скончался в больнице

Заслуженному артисту было 80 лет.

Ушел из жизни главный голос Советского Союза Иосиф Кобзон. Он долго время боролся с онкологией, а в конце июля был госпитализирован. Родные сообщали, что состояние артиста тяжелое, ему необходимо постоянное наблюдение медперсонала. Однако все верили, что Иосиф Кобзон сможет продолжить творческий путь, его даже выписали из больницы. 30 августа СМИ сообщили, что певца не стало.

Иосифу Кобзону было 80 лет. Родственники подтвердили смерть артиста. — сообщает радио «Говорит Москва».

Напомним, Иосиф Кобзон известен не одному поколению россиян и граждан стран СНГ. С 1956 года началась его карьера. За это время он успел получить звания Героя Труда Р Ф, Народного артиста СССР, стать лауреатом госпремии СССР, премии Ленинского Комсомола и правительства РФ.