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/ Рэпер Децл умер в 35 лет

Рэпер Децл умер в 35 лет

О трагедии сообщил отец музыканта.
сегодня в 10:04
  |  Происшествия

Россияне, чьи детство и юность пришлись на нулевые, сегодня скорбят. 3 февраля стало известно о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. О трагедии сообщил отец музыканта. Информацию также опубликовали в официальной группе Децла в социальных сетях.


По информации, предоставленной концертным директором Децла, рэперу стало плохо после концерта в Ижевске. В гримерке у Кирилла Толмацкого остановилось сердце.

Кириллу Толмацкому было 35 лет. Дебютный альбом рэпера «Кто ты?» вышел в 2000 году. Он стал одним из самых продаваемых в России.

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