/ Рэпер Децл умер в 35 лет

О трагедии сообщил отец музыканта.

Россияне, чьи детство и юность пришлись на нулевые, сегодня скорбят. 3 февраля стало известно о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, известного под псевдонимом Децл. О трагедии сообщил отец музыканта. Информацию также опубликовали в официальной группе Децла в социальных сетях.





По информации, предоставленной концертным директором Децла, рэперу стало плохо после концерта в Ижевске. В гримерке у Кирилла Толмацкого остановилось сердце.

Кириллу Толмацкому было 35 лет. Дебютный альбом рэпера «Кто ты?» вышел в 2000 году. Он стал одним из самых продаваемых в России.