/ Федор Конюхов три дня живет без еды

Очередной шторм заставил путешественника перейти на «питьевую диету».

Очередной мощный шторм, с которым столкнулся Федор Конюхов, вынуждает путешественника жить на одной воде. Приготовить еду он не может, потому что для этого нужно выйти на палубу, нагреть воду, и уже ей заправить паек. Кроме того, основные запасы продовольствия на лодке Федора Конюхова подошли к концу.

Основные — это расходные канистры, куда я заправляю воду из опреснителя, но уже неделю не могу включить его из-за плохой погоды. Когда лодку бросает с борта на борт, есть опасность хватануть воздуха в опреснитель, крен такой, что заборник воды под днищем лодки оказывается в воздухе. Если завоздушить опреснитель, его придется разбирать и выгонять воздух, а это целая история, и это можно сделать только в хорошую погоду, которая у меня не наблюдается уже очень давно и непонятно когда случится. Но ничего, с Божьей помощью справимся с лодкой и на этот раз. — сообщил Федор Конюхов.

Путешественник также рассказал, что успел сродниться с лодкой, и не представляет, как будет ступать по твердой земле. Федор Конюхов находится в Южном океане уже 70 дней.

Напомним, подготовка к путешествию по Южному океану заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, на борт лодки «Акрос» поместили три системы выработки энергии — ветровой, солнечный и топливный картриджи. По словам инженеров, лодка, на которой плывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.