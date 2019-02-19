/ Бард Олег Митяев попросил в свой день рождения молиться за Федора Конюхова

Музыкант рассказал о своем желании в «Вечернем Урганте».

Накануне своего дня рождения известный уральский бард Олег Митяев посетил студию шоу «Вечерний Ургант» и побеседовал с ведущим. Иван Ургант спросил, какой подарок бард хочет на праздник. Недолго думая, Олег Митяев попросил молитв россиян — но не за себя, а за путешественника Федора Конюхова.



Мы разговариваем, а я понимаю, что сейчас Федор Конюхов гребет. Он в кругосветном путешествии. Он попросил: «Молитесь за меня, пожалуйста». — сказал Олег Митяев.

Иван Ургант сказал, что каждый россиянин и так всей душой поддерживает Федора Конюхова. Тогда бард придумал другой подарок — полный зал на концерте, который пройдет в Москве 19 февраля.

Отметим, что Олегу Митяеву 19 февраля исполнилось 63 года.

Напомним, что Федор Конюхов сейчас пересекает Южный океан. Подготовка к путешествию заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, на борт лодки «Акрос» поместили три системы выработки энергии — ветровой, солнечный и топливный картриджи. По словам инженеров, лодка, на которой плывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.