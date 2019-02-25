/ Федор Конюхов: «Бог отвел меня от чего-то опасного»

Путешественник неделю провел в точке Немо.

Федор Конюхов снова выходит на курс, намеченный перед «кругосветкой». Путешественник стремится к мысу Горн. До этого Федор Конюхов почти неделю провел в точке Немо, даже развернулся к Новой Зеландии — все из-за сильного шторма. Сам путешественник считает, что его от большой опасности уберегал Бог.

Я надолго запомню эту петлю в точке Немо. Удерживает меня океан в этом полюсе относительной недоступности, не дает оторваться и начать сближаться с побережьем Чили. Значит так Богу угодно, отвел меня от чего-то более опасного, придержал почти на неделю на одном месте. В самом начале пути я мечтал пройти мыс Горн к 8 марта. 90 дней с момента старта, теоретически это возможно. Атлантику проходил за 46 дней, там было 3 тысячи миль. Но уже через месяц начал думать и настраиваться на конец марта. Сейчас переживаю, хорошо бы обогнуть мыс Горн до Светлого Христова Воскресенья Пасхи и встречать этот праздник в России. — сказал Федор Конюхов.

Напомним, подготовка к путешествию по Южному океану заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, на борт лодки «Акрос» поместили три системы выработки энергии — ветровой, солнечный и топливный картриджи. По словам инженеров, лодка, на которой плывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.