Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.51 -0.03 74.33 +0.03
Челябинск
сейчас
 
-10 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ Федор Конюхов: «Бог отвел меня от чего-то опасного»

Федор Конюхов: «Бог отвел меня от чего-то опасного»

Путешественник неделю провел в точке Немо.
сегодня в 14:09
  |  В мире

Федор Конюхов снова выходит на курс, намеченный перед «кругосветкой». Путешественник стремится к мысу Горн. До этого Федор Конюхов почти неделю провел в точке Немо, даже развернулся к Новой Зеландии — все из-за сильного шторма. Сам путешественник считает, что его от большой опасности уберегал Бог.

Я надолго запомню эту петлю в точке Немо. Удерживает меня океан в этом полюсе относительной недоступности, не дает оторваться и начать сближаться с побережьем Чили. Значит так Богу угодно, отвел меня от чего-то более опасного, придержал почти на неделю на одном месте. В самом начале пути я мечтал пройти мыс Горн к 8 марта. 90 дней с момента старта, теоретически это возможно. Атлантику проходил за 46 дней, там было 3 тысячи миль. Но уже через месяц начал думать и настраиваться на конец марта. Сейчас переживаю, хорошо бы обогнуть мыс Горн до Светлого Христова Воскресенья Пасхи и встречать этот праздник в России. — сказал Федор Конюхов.

Напомним, подготовка к путешествию по Южному океану заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, на борт лодки «Акрос» поместили три системы выработки энергии — ветровой, солнечный и топливный картриджи. По словам инженеров, лодка, на которой плывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.

Общество
Федор Конюхов плывет назад в Новую Зеландию
23.02.2019
Федор Конюхов плывет назад в Новую Зеландию
Общество
Бард Олег Митяев попросил в свой день рождения молиться за Федора Конюхова
19.02.2019
Бард Олег Митяев попросил в свой день рождения молиться за Федора Конюхова
В мире
Федор Конюхов впервые за много дней увидел солнце
18.02.2019
Федор Конюхов впервые за много дней увидел солнце
В мире
Федор Конюхов три дня живет без еды
15.02.2019
Федор Конюхов три дня живет без еды
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
Три тысячи наборов для новорожденных вручили в юбилейный год в Челябинской области
сегодня в 17:48
Три тысячи наборов для новорожденных вручили в юбилейный год в Челябинской области
Культура
Челябинская область и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве
сегодня в 17:43
Челябинская область и Сербия подписали соглашение о сотрудничестве
Происшествия
Суд вынес решение по делу мужчины, который убил соседа из-за громких шагов
сегодня в 17:18
Суд вынес решение по делу мужчины, который убил соседа из-за громких шагов
Общество
В Магнитогорске завершен демонтаж пострадавших от взрыва подъездов
сегодня в 17:07
В Магнитогорске завершен демонтаж пострадавших от взрыва подъездов
Общество
Главы районов ежедневно мониторят работу подрядчиков по уборке снега
сегодня в 16:39
Главы районов ежедневно мониторят работу подрядчиков по уборке снега
Общество
Фронтовику из Челябинской области передали потерянную в победный год медаль
сегодня в 16:15
Фронтовику из Челябинской области передали потерянную в победный год медаль
Общество
Два спортсмена получили травмы на курорте «Солнечная долина»
сегодня в 16:09
Два спортсмена получили травмы на курорте «Солнечная долина»
Хоккей
Сергей Мозякин возглавил список самых дорогих игроков КХЛ
сегодня в 15:58
Сергей Мозякин возглавил список самых дорогих игроков КХЛ
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6