/ Федор Конюхов плывет назад в Новую Зеландию

Направление лодки изменил встречный ветер.

Путешественник Федор Конюхов столкнулся с новым препятствием: встречный ветер развернул лодку и движет ее в обратном направлении. Получается, вместо пути к мысу Горн Конюхов сейчас плывет назад в Новую Зеландию. Путешественник признался, что хочет радоваться препятствиям, как тибетские мудрецы, но пока смиренно терпит шторм лишь потому, что не может ему противостоять.

До конца недели придется выживать и это не фигура речи. Это в большом городе сутки пролетят незаметно, на машине из одного конца в другой съездил — и день закончился. А когда ты сидишь или, точнее сказать, лежишь в лодке и всем телом чувствуешь каждый удар по корпусу и реагируешь на каждый порыв ветра — эти сутки кажутся неделей. — поделился Федор Конюхов.

Путешественник добавил, что Южный океан все-таки неподходящее место для весельной лодки. Однако Федору Конюхову нужно преодолеть стихию. В скором времени начнутся осенние штормы, и путешественник надеется проплыть как можно большее расстояние до этого момента.

Напомним, подготовка к путешествию по Южному океану заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, на борт лодки «Акрос» поместили три системы выработки энергии — ветровой, солнечный и топливный картриджи. По словам инженеров, лодка, на которой плывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.