/ Таинственный портал замечен в небе

Необычное явление сопровождалось синим свечением.

Загадочный портал в небе заметили случайные прохожие. На необычное явление обратили внимание жители городка Мидлотиан, расположенного в Шотландии. Примечательно, что портал обрамляло синее свечение. Феномен сумели запечатлеть на камеру, кадры оказались в интернете.

Уфологи уверенно заявили, что источником света не мог быть прожектор, установленный на земле. По мнению охотников за НЛО, загадочным объектом является портал, созданный представителями инопланетной цивилизации. — сообщает портал newinform.

К дискуссии подключились скептики. Они предположили, что тут дело не в НЛО или нашествии инопланетян. Предполагается, что запечатленное явление, — всего лишь свечение, которое исходило от луны.