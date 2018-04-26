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/ Не упустите свой шанс отправиться в космос, не покидая земли!

Не упустите свой шанс отправиться в космос, не покидая земли!

В Челябинске проходит масштабная интерактивная выставка-приключение «Космодрайв».
сегодня в 10:56
  |  Общество

«Космодрайв» — это приключение в мир космических технологий для всей семьи! Площадка всей экспозиции занимает более 1500 кв. метров в самом центре Челябинска, в ТРЦ «Гагарин Парк». Полететь на луну, выйти в открытый космос, прогуляться по Марсу или поуправлять настоящим космическим кораблем? Все это возможно в «Космодрайве»! Гости выставки смогут примерить скафандр, починить МКС, преодолеть гравитацию и послушать свой голос на Венере! Попадая на выставку, посетители не просто гуляют и смотрят на экспонаты. Каждый гость почувствует себя в эпицентре космических событий! На всех зонах выставки предполагается свой интерактив, в котором с одинаково большим удовольствием будут принимать участие взрослые и дети!

В программе выставки: 

— Космические тренажеры настоящих космонавтов и предполетные испытания
— Симуляторы космических кораблей с эффектами, приближенными к реальности
— 5 зон виртуальной и смешанной реальности: полет на лифте в космос, исследование Марса, взлет на ракете с в кресле космонавта, прогулка по Юпитеру с повышенной гравитацией и превращение в звезду!
— Управление луноходом и марсоходом
— Примерка скафандра
— Полнокупольный планетарий
— Знакомство с пришельцами
— Экскурсия по МКС
— Прямое общение с космонавтами с орбиты
— Посещение плазмокомнаты

Помимо этого в «Космодрайве» есть увлекательные мастер-классы соберите луноход, создайте собственную вселенную и порисуйте в пространстве! Интересно? Приходите удивляться в ТРЦ «Гагарин Парк»! Проект реализуется при поддержке телеканала «Наука» в ТРЦ «Гагарин Парк» с сегодняшнего дня по 13 мая.

Внимание! Ограниченное предложение: вы можете получить бесплатный детский пригласительный билет на выставку «Космодрайв» упартнеров компании, подробности по ссылке.

Подробнее: космодрайв.рф

ВК: vk.com/cosmodrive_chelyabinsk

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