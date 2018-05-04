/ Первый российский космонавт высадится на Луне

Полет запланирован в рамках международной миссии.

Россия готова покорять Луну: первый отечественный космонавт может отправить на спутник Земли уже в 2024 году. Предполагается, что полет он совершит на космическом корабле Orion, который принадлежит США. Высадка же на Луну будет международной миссией. Эту информацию передает РИА Новости.

В рамках переговоров сделаны наброски будущих пилотируемых миссий на окололунную станцию. В том числе, обсуждается возможность полета одного российского космонавта в составе экипажа корабля Orion, который отбуксирует российскую шлюзовую камеру к Луне. Российский космонавт должен будет на месте обеспечить интеграцию модуля в состав станции. — сообщает издание, ссылая на собственный источник.

Модуль произведет РКК «Энергия» имени Королева. Представители сообщают, что полетов на Луну планируется 4, в каждом будет участвовать российский космонавт.

Кто из российских космонавтов первым покорит Луну, еще не решено.