/ Великий День Победы празднуют космонавты на МКС

В одном из отсеков станции растянули Знамя Победы.

День Победы празднуют не только на Земле, но и в космосе. На Международной космической станции 9 мая вспоминают историю масштабных битв, говорят о героях былых времен и радуются мирному небу. Российские космонавты, работающие в группе с представителями других стран, отмечают: мира на Земле легко достичь, если каждый вспомнит, что значит быть человеком.

Давайте подумаем о прекрасном будущем без войны, боли, унижений и страха. Здесь, на МКС, мы понимаем: это возможно. Ведь мир на земле — взаимопомощь и сотрудничество, горизонты развития, радость, любовь и дружба. Мы все — люди, представители человечества, одной цивилизации. Опирая на опыт и пережитый нашими родителями ужас, мы должны сделать все, чтобы наши дети не знали, что такое война. — обратился к жителям земли космонавт Олег Артемьев.

Чтобы поздравить всех жителей земли с Днем Победы над фашизмом, космонавты растянули Знамя Победы. Они сообщили, что все 73 года, прошедшие с окончания войны, история сражений продолжает открываться перед нами.

9 мая 1945 года наша страна одержала победу над фашизмом. С тех пор в этот великий день мы радуемся и скорбим. Радуемся великой победе, скорбим о потерях и перенесенной боли. Война пересекла жизнь каждой семьи, и мы помним всех, кто отдал свою жизнь за нас, наших детей и нашу свободу. У каждого из нас есть свой герой той войны, человек, воспоминания о котором наиболее яркие. — так поздравил землян с праздником космонавт Антон Шкаплеров.

Добавим, что 9 мая космонавты на МКС не работают. Этот день для них выходной.