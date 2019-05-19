/ Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении»

Первое место досталось представителю от Нидерландов.

Представитель России на международном конкурсе «Евровидение-2019» Сергей Лазарев занял третье место. По результатам голосования членов жюри и зрителей, артист набрал 369 баллов. Сергей Лазарев выступил с композицией Scream, в создании которой поучаствовал продюсер выступления певца на конкурсе — народный артист России Филипп Киркоров.

Спасибо всей команде! Отдельный пост завтра напишу с благодарностями всей команде. Сейчас нужно все осознать и выспаться. — пишет артист в своем аккаунте в Instagram.

Победителем на международном конкурсе «Евровидение-2019» стал представитель от Нидерландов Дункан Лоуренс. Артист представил на конкурсе песню Arcade. Второе место досталось итальянцу Mahmood с песней Soldi.