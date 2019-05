/ Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»

Певец стал пятым финалистом и представит Россию на международном конкурсе.

Певец Сергей Лазарев представит Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019». Второй полуфинал музыкального состязания состоялся 16 мая вечером на сцене Выставочного центра Тель-Авива. По результатам голосования жюри и зрителей, Сергей Лазарев стал финалистом конкурса.

Пятый финалист — Россия. — сообщили ведущие второго полуфинала конкурса.

В финале конкурса Сергей Лазарев выступит с композицией Scream, в создании которой поучаствовал продюсер выступления артиста на конкурсе — народный артист России Филипп Киркоров.

Отметим, что Сергей Лазарев уже представлял Россию на «Евровидении-2016» в Стокгольме. С песней You Are the Only One артист занял 3 место.