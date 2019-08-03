Сергею Лазареву вручили уникальный меч, изготовленный южноуральскими мастерами

На нем выгравирован сказочный сюжет по мотивам одной из песен артиста.

Южноуральские мастера-оружейники вручили Сергею Лазареву уникальный меч, который был изготовлен в единственном экземпляре специально для артиста. На оружии выгравирована надпись «Позволь себе мечтать» и сказочный сюжет по мотивам композиции Scream».

Вручить подарок Сергею Лазареву умельцы смогли после его выступления в ресторане и яхт-клубе «Shore House» в Москве.



«Наконец-то ко мне приехал меч, о котором говорит уже вся Россия!»,

— делится эмоциями певец.

Подарил меч артисту генеральный директор и основатель компании «Арт-Грани», которая изготовила оружие, Владимир Васюхин. Он рассказал о том, что идея создать меч появилась у мастеров после просмотра официального клипа на композицию «Scream».



Сергей Лазарев выложил фотографию с уникальным подарком на своей странице в «Инстаграм».

