/ В Челябинской области изготовят меч Сергея Лазарева

Вдохновением для работы послужила песня артиста на «Евровидении».

Мастера из Челябинской области изготавливают уникальный меч специально для Сергея Лазарева. Компанию, производящую бизнес-подарки, вдохновило выступление артиста на международном конкурсе «Евровидение». Именно по мотивам композиции Scream, будет создан сюжет на оружии.

На клинке будет выгравирована та же красивая история мальчика, который борется с волками и драконами, преодолевает бурю и грозу на своем корабле, оберегая возлюбленную. — сообщают на своей странице в социальных сетях представители компании «Арт-Грани».

Сотрудники выражают надежду, что смогут подарить меч лично артисту, чтобы поблагодарить за эмоциональное и сильное выступление.

Напомним, что Сергей Лазарев представлял Россию на международном конкурсе «Евровидение-2019» с композицией Scream. По результатам голосования жюри и зрителей, артист занял третье место.