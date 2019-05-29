/ Сборная Финляндии не ломала кубок чемпионата мира

Об этом заявил менеджер «Суоми» Мика Кортелайнен.

Сборная Финляндии по хоккею не ломала полученный за победу на чемпионате мира кубок. Об этом, по словам ТАСС, сказал менеджер «Суоми» Мика Кортелайнен. Функционер прокомментировал появившиеся ранее сообщения в СМИ о том, что финские хоккеисты повредили главный трофей мирового форума. На фотографиях после приезда команды в Финляндию у него не было дна.

Это копия кубка, дна у нее не было изначально. И она в таком же состоянии, в котором была, когда мы ее получили. Она немного отличается от оригинала, там нет таких же металлических частей. — приводит слова Мики Кортелайнена ТАСС.

Оригинальный кубок финские хоккеисты держали в руках лишь на льду сразу после победы и в раздевалке, затем трофей вернули организаторам и поменяли на копию.

Напомним, сборная Финляндии в воскресенье обыграла команду Канады со счетом 3:1 и в третий раз в истории стала чемпионом мира. Также на счету «Суоми» восемь серебряных и три бронзовые награды.