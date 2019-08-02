Накануне, на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF) был опубликован календарь чемпионата мира 2020 года, который пройдет в Швейцарии.

Соперниками сборной России в групповом этапе (группа В) станут сборные Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Полное расписание матчей сборной России (время московское):

8 мая (пт)
Россия – Швейцария
21:20

10 мая (вс)
Россия – Норвегия
13:20

11 мая (пн)
США – Россия
17:20

13 мая (ср)
Россия – Италия
21:20

15 мая (пт)
Казахстан – Россия
17:20

16 мая (сб)
Россия – Финляндия
21:20

19 мая (вт)
Латвия – Россия
13:20

Четвертьфиналы состоятся 21 мая, полуфиналы – 23 мая. Матч за третье место и финал пройдут 24 мая.