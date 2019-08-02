Накануне, на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF) был опубликован календарь чемпионата мира 2020 года, который пройдет в Швейцарии.
Соперниками сборной России в групповом этапе (группа В) станут сборные Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.
Полное расписание матчей сборной России (время московское):
8 мая (пт)
Россия – Швейцария
21:20
10 мая (вс)
Россия – Норвегия
13:20
11 мая (пн)
США – Россия
17:20
13 мая (ср)
Россия – Италия
21:20
15 мая (пт)
Казахстан – Россия
17:20
16 мая (сб)
Россия – Финляндия
21:20
19 мая (вт)
Латвия – Россия
13:20
Четвертьфиналы состоятся 21 мая, полуфиналы – 23 мая. Матч за третье место и финал пройдут 24 мая.