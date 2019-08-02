Известно расписание игр сборной России по хоккею на ЧМ-2020

Накануне был опубликован полный календарь матчей.

Накануне, на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF) был опубликован календарь чемпионата мира 2020 года, который пройдет в Швейцарии.

Соперниками сборной России в групповом этапе (группа В) станут сборные Финляндии, США, Швейцарии, Латвии, Норвегии, Италии и Казахстана.

Полное расписание матчей сборной России (время московское):

8 мая (пт)

Россия – Швейцария

21:20

10 мая (вс)

Россия – Норвегия

13:20

11 мая (пн)

США – Россия

17:20

13 мая (ср)

Россия – Италия

21:20

15 мая (пт)

Казахстан – Россия

17:20

16 мая (сб)

Россия – Финляндия

21:20

19 мая (вт)

Латвия – Россия

13:20

Четвертьфиналы состоятся 21 мая, полуфиналы – 23 мая. Матч за третье место и финал пройдут 24 мая.