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/ Сборная России сыграет против Финляндии в полуфинале ЧМ

Сборная России сыграет против Финляндии в полуфинале ЧМ

«Первый областной» проведет текстовую трансляцию матча.
сегодня в 11:15
  |  Хоккей

В Словакии завершается чемпионат мира по хоккею, Сегодня, 25 мая, сборная России проведет полуфинальный матч против команды Финляндии в Братиславе, на арене имени Ондрея Непелы.

Накануне предстоящую игру прокомментировали тренеры и эксперты. По словам наставника «Суоми» Юкки Ялолнена, его команда уже обыгрывала сборную России перед самым стартом ЧМ, и сейчас Финляндии просто надо показать свою лучшую игру.

Конечно, Россия стала играть лучше на чемпионате мира, но и мы тоже стали лучше. В полуфинал случайно не попасть. У России великолепный состав, много классных игроков. Мастеровитые нападающие, могут опасно атаковать и забивать. Хорошее большинство, хороший вратарь, сильная оборона. Конечно, это не идеальная команда, но очень хорошая. — передает слова Юкки Ялолнена «Чемпионат».

А пятикратный чемпион России и призер чемпионатов мира Владимир Антипов, в свою очередь, напомнил, что в четвертьфинале сборная Финляндии смогла отыграться в игре против Швеции, а значит легкого матча «Красной Машине» ожидать не стоит. Эксперт также подчеркнул важность концентрации на протяжении всех шестидесяти минут.

При необходимости они сыграют от обороны, потому что в открытый хоккей с нашей командой играть проблематично и себе дороже. Они не стесняются закрываться, «вязать» соперника. Активная работа на пятаке, давление на вратаря. Всё это они уже применяли на чемпионате мира. И применяли успешно. Нам же надо не отходить от своей игры, найти противодействие этому. И заставлять их ошибаться и нарушать правила. Сыграем в свой хоккей — будем в финале. — сказал Владимир Антипов.

Встреча России и Финляндии станет первой полуфинальной игрой. Матч начнется в 18:00 по челябинскому времени. Прямую текстовую трансляцию игры читайте на сайте «Первый областной.

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