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/ Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019

Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019

Впереди «Красную Машину» ждет матч за бронзовые медали.
сегодня в 20:27
  |  Хоккей

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Подопечные Ильи Воробьева пропустили один гол, при этом не смогли забить ни одной шайбы.

Единственную шайбу в матче в третьем периоде забросил Марко Анттила. Выступающий за «Йокерит» хоккеист оказался первым на добивании и смог «прошить» Андрея Василевского.

Таким образом сборная России сможет побороться только за бронзовые медали. Соперник «Красной Машины» определится во второй полуфинальной игре между Канадой и Чехией, которая также пройдет сегодня, 25 мая, в 22:15 по челябинскому времени.

Россия — Финляндия 0:1 (0:0; 0:0; 0:1)

Голы:

50. Марко Анттила, Финляндия, 0:1

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Комментарии

Аниса Шагалина
22:52, 25.05.2019
Как всегда начали за здравие а кончили за упокой!
Сильвестр Артемов
21:19, 25.05.2019
Виктор, ты причём тут глобус идиот?
Виктор Гершен
21:18, 25.05.2019
Сильвестр, ты хоть глобус то в глаза видел?
Елена Молканова
21:12, 25.05.2019
Вячеслав, что почему?
Талгат Курбанов
21:09, 25.05.2019
Как говорится, нельзя выиграть матч, ни разу не забив в ворота.
Вячеслав Токмаков
20:58, 25.05.2019
Елена, pochemy ?
Евгений Толмачев
20:46, 25.05.2019
Не вывезли....печально!!!
Сильвестр Артемов
20:44, 25.05.2019
Я на их месте не играл бы, покуй пусть дисвалифицуруют!
Игорь Гребенщиков
20:42, 25.05.2019
Поди наши таки встретятся с Канадой, но уже за третье место
Елена Молканова
20:39, 25.05.2019
Какая "радостная" новость

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