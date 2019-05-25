/ Сборная России проиграла Финляндии в полуфинале ЧМ-2019

Впереди «Красную Машину» ждет матч за бронзовые медали.

Сборная России по хоккею проиграла команде Финляндии в полуфинале чемпионата мира. Подопечные Ильи Воробьева пропустили один гол, при этом не смогли забить ни одной шайбы.



Единственную шайбу в матче в третьем периоде забросил Марко Анттила. Выступающий за «Йокерит» хоккеист оказался первым на добивании и смог «прошить» Андрея Василевского.

Таким образом сборная России сможет побороться только за бронзовые медали. Соперник «Красной Машины» определится во второй полуфинальной игре между Канадой и Чехией, которая также пройдет сегодня, 25 мая, в 22:15 по челябинскому времени.

Россия — Финляндия 0:1 (0:0; 0:0; 0:1)

Голы:

50. Марко Анттила, Финляндия, 0:1