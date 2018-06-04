/ Российские дороги признаны не самыми худшими в мире

Страна получила оценку 2,9 из 7 возможных баллов.

Дороги в России оказались не самыми худшими. Об этом свидетельствуют данные Индекса глобальной конкурентоспособности за 2017−2018 годы. Страна расположилась на 114 месте рейтинга из 137 между Республикой Бенин и Казахстаном.

Россия набрала 2,9 баллов. Качество оценивается по шкале от 1 до 7 баллов. Достичь максимальный показатель не удалось ни одному государству.

Странами с худшим дорожным покрытием оказались Мавритания, Демократическая Республика Конго и Гаити, за ними следуют Мадагаскар и Гвинея.

Топ-5 стран составляют Объединенные Арабские Эмираты, Сингапур, Швейцария, Гонконг и Нидерланды.



