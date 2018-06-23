/ Движение в деловом квартале Челябинска перекроют на месяц

Ограничения вступят в силу 25 июня.

В понедельник, 25 июня, на нескольких улицах Челябинска будет перекрыто движение. Ограничения затронут две улицы города — Васенко и Меридиан. Улицу Васенко перекроют в районе бизнес-центров, автодорогу до 8 июля перекроют на перекрестке с Артиллерийской.

С 25 июня до 25 июля для проведения работ открытым способом на газоне и тротуаре будет ограничено движение транспорта на улице Васенко, в районе дома № 79 по улице Коммуны в южном направлении. Работы проводит АО «УТСК» силами подрядной организации ООО «Интерполис». — сообщили сайту «Первый областной» в администрации Челябинска.

Второй этап работ начнется 5 июля. Для работы коммунальных служб без помех до 25 июля будет перекрыто движение транспорта по улице Карла Маркса в районе дома № 8 по улице Васенко и № 80 по улице Карла Маркса.

Напомним, временные ограничения по улице Братьев Кашириных действуют 24 и 25 июня. Здесь продолжаются работы по строительству транспортной развязки. В ночное время участок будет открыт.