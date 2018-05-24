/ Дороги на гостевом маршруте в Челябинске отремонтируют уже в этом году

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В Челябинске продолжается подготовка к саммитам ШОС и БРИКС, которые состоятся в 2020 году. Часть дорог на гостевом маршруте приведут в порядок уже в этом году. Речь идет о центральных городских магистралях. Об этом сообщил заместитель главы города по дорожному хозяйству Владимир Алейников.

Приведут в порядок такие основные магистрали, как проспект Ленина — он полностью будет отремонтирован уже в этом году, проспект Победы, Свердловский проспект всю автодорогу Меридиан, улицу Энгельса, Красная, Блюхера, а также Морская и Мраморная — они дублируют движение из аэропорта в центр. — пояснил Владимир Алейников.

Ремонт начнется уже на следующей неделе. Ранее сообщалось, что в июне начнется строительство первой очереди нового аэровокзала челябинского аэропорта.