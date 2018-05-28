/ Дорожники из своего кармана оплатят ремонт развалившихся за зиму дорог

Максимальное количество недочетов выявлено на улице Богдана Хмельницкого.

Отремонтированные дороги в Челябинске не сохранили ровность и года. К такому выводу пришли дорожники совместно с депутатом Госдумы Владимиром Бурматовым, общественниками и волонтерами в ходе мониторинга. Максимальное количество дефектов обнаружили на улице Богдана Хмельницкого. Здесь, на участке от улицы Конноспортивной до Сталеваров, выявлено более 50 разрушений покрытия: ямы глубиной до 15 сантиметров и шириной до двух метров, трещины, провал люков и решеток ливневой канализации.

Второй год подряд нам удается добиться того, чтобы дороги, на которых дефекты появляются меньше, чем через полгода, были отремонтированы. В прошлом году мы обнаружили 11 проблемных участков, в этом — семь. Качество дорог — это не только комфортное передвижение и техническая исправность автомобиля, но и самое главное — безопасность людей: по статистике наибольшее количество ДТП происходит именно из-за неудовлетворительного качества дорожного покрытия. — подчеркнул депутат Государственной Думы РФ Владимир Бурматов.

Всего проверке подверглось 17 участков в разных районах Челябинска, отремонтированных в прошлом году. Состояние 7 из них признано неудовлетворительным. Теперь подрядчика обяжут восстановить иих целостность.