/ Queen выступит на церемонии «Оскар-2019»

Легендарная группа поддержит фильм о вечном фронтмене и сыгравшего его актера.

В предстоящее воскресенье все кинолюбители будут смотреть церемонию вручения премий «Оскар». Известно, что в этом году не будет ведущего мероприятия, но это компенсируют количеством приглашенных звезд. Накануне стало известно, что легенды рок-музыки — группа Queen — выступит на церемонии.

Это реальность или только фантазия? Мы приветствуем группу Queen и Адама Ламберта на церемонии «Оскар» в этом году. — сообщили представители Американской академии киноискусств.

Брайан Мэй и Роджер Тейлор выступают с приглашенными солистами. Уже несколько лет им является Адам Ламберт.

Отметим, что музыканты также поддержат Рами Малека, исполнившего роль фронтмена Queen Фредди Меркьюри в фильме «Богемская рапсодия». Картина номинирована на премию в номинации «Лучший фильм», а Малек — в номинации «Лучший актер». Кроме того, «Богемская рапсодия» претендует на победу в номинации «Лучший монтаж», «Лучшее сведение звука» и «Лучший монтаж звука».

Церемония вручения премии «Оскар» состоится 24 февраля, однако по московскому времени начало трансляции будет в 06:00 25 февраля.