Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
65.51 -0.03 74.33 +0.03
Челябинск
сейчас
 
-6 °C
завтра
 
-13 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»

«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»

Раскрыта главная интрига церемонии.
сегодня в 09:37
  |  В мире

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения «Оскара» — самой значимой премии в мире кино. Главной интригой мероприятия традиционно была номинация «Лучший фильм». Кинокритики пророчили статуэтку «Черной пантере», учитывая последние тенденции судейства «Оскара». Другие говорили, что премия точно уйдет «Богемской рапсодии» — картине о группе Queen и ее бессменном фронтемене Фредди Меркьюри. Однако ни один из прогнозов не оправдался.

Победителем в номинации «Лучший фильм» стала «Зеленая книга». Продюсеры — Джим Берк, Ник Валлелоньа, Брайан Керри, Питер Фаррелли, Чарльз Б. Уэсслер. — сообщается на сайте Киноакадемии.

Полный список победителей:

  • Лучшая женская роль второго плана — Реджина Кинг за «Если Бил-стрит могла бы заговорить»

  • Лучший документальный полнометражный фильм — «Свободный подъём в одиночку»

  • Лучший грим и прически — «Власть»

  • Лучший дизайн костюмов — «Черная пантера»

  • Лучшая работа художника-постановщика — «Черная пантера»

  • Лучшая операторская работа — Альфонсо Куарон за «Рома»

  • Лучший звуковой монтаж — «Богемская рапсодия»

  • Лучшее сведение звука — «Богемская рапсодия»

  • Лучший фильм на иностранном языке — «Рома» (Мексика)

  • Лучший монтаж — «Богемская рапсодия»

  • Лучшая мужская роль второго плана — Махершала Али за «Зеленая книга»

  • Лучший анимационный полнометражный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»

  • Лучший анимационный короткометражный фильм — «Бао»

  • Лучший документальный короткометражный фильм — Period. End of Sentence

  • Лучшие визуальные эффекты — «Человек на Луне»

  • Лучший художественный короткометражный фильм — «Кожа»

  • Лучший оригинальный сценарий — «Зеленая книга»

  • Лучший адаптированный сценарий — «Черный клановец»

  • Лучшая музыка — Людвиг Йоранссон за «Черная пантера»

  • Лучшая песня — «Shallow» из «Звезда родилась»

  • Лучшая мужская роль — Рами Малек за «Богемская рапсодия»

  • Лучшая женская роль — Оливия Коулман за «Фаворитка»

  • Лучший режиссер — Альфонсо Куарон за «Рома»

  • Лучший фильм — «Зеленая книга»

В мире
Queen выступит на церемонии «Оскар-2019»
19.02.2019
Queen выступит на церемонии «Оскар-2019»
Культура
«Оскар» во второй раз в истории остался без ведущего
06.02.2019
«Оскар» во второй раз в истории остался без ведущего
Культура
Россию на «Оскаре» представит военная драма Константина Хабенского
11.09.2018
Россию на «Оскаре» представит военная драма Константина Хабенского
В мире
У актрисы из «Трех билбордов» украли «Оскар» сразу после церемонии награждения
06.03.2018
У актрисы из «Трех билбордов» украли «Оскар» сразу после церемонии награждения
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Это интересно
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Последние новости
Общество
На последней неделе зимы в Челябинске убирают ледовый городок
сегодня в 11:34
На последней неделе зимы в Челябинске убирают ледовый городок
Общество
Борис Дубровский: «Строительные работы на горе Круглой должны быть немедленно прекращены!»
сегодня в 11:01
Борис Дубровский: «Строительные работы на горе Круглой должны быть немедленно прекращены!»
Общество
Два советских культурных деятеля попали в реанимацию
сегодня в 10:29
Два советских культурных деятеля попали в реанимацию
Общество
Задержавшего грабителя школьника наградили в администрации Челябинска
сегодня в 09:57
Задержавшего грабителя школьника наградили в администрации Челябинска
Общество
Студотряды могут поучаствовать в восстановлении православных храмов в Челябинской области
сегодня в 09:57
Студотряды могут поучаствовать в восстановлении православных храмов в Челябинской области
В мире
«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»
сегодня в 09:37
«Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»
Общество
Южноуральцев приглашают на концерт в рамках фестиваля «Фрау орган»
сегодня в 09:27
Южноуральцев приглашают на концерт в рамках фестиваля «Фрау орган»
Общество
Понедельник порадует южноуральцев теплой погодой
вчера в 18:30
Понедельник порадует южноуральцев теплой погодой
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Бутт А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6