/ «Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»

Раскрыта главная интрига церемонии.

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения «Оскара» — самой значимой премии в мире кино. Главной интригой мероприятия традиционно была номинация «Лучший фильм». Кинокритики пророчили статуэтку «Черной пантере», учитывая последние тенденции судейства «Оскара». Другие говорили, что премия точно уйдет «Богемской рапсодии» — картине о группе Queen и ее бессменном фронтемене Фредди Меркьюри. Однако ни один из прогнозов не оправдался.

Победителем в номинации «Лучший фильм» стала «Зеленая книга». Продюсеры — Джим Берк, Ник Валлелоньа, Брайан Керри, Питер Фаррелли, Чарльз Б. Уэсслер. — сообщается на сайте Киноакадемии.

Полный список победителей: