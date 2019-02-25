/ «Оскар» за лучший фильм получила «Зеленая книга»

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения «Оскара» — самой значимой премии в мире кино. Главной интригой мероприятия традиционно была номинация «Лучший фильм». Кинокритики пророчили статуэтку «Черной пантере», учитывая последние тенденции судейства «Оскара». Другие говорили, что премия точно уйдет «Богемской рапсодии» — картине о группе Queen и ее бессменном фронтемене Фредди Меркьюри. Однако ни один из прогнозов не оправдался.
Победителем в номинации «Лучший фильм» стала «Зеленая книга». Продюсеры — Джим Берк, Ник Валлелоньа, Брайан Керри, Питер Фаррелли, Чарльз Б. Уэсслер. — сообщается на сайте Киноакадемии.
Полный список победителей:
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Лучшая женская роль второго плана — Реджина Кинг за «Если Бил-стрит могла бы заговорить»
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Лучший документальный полнометражный фильм — «Свободный подъём в одиночку»
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Лучший грим и прически — «Власть»
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Лучший дизайн костюмов — «Черная пантера»
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Лучшая работа художника-постановщика — «Черная пантера»
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Лучшая операторская работа — Альфонсо Куарон за «Рома»
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Лучший звуковой монтаж — «Богемская рапсодия»
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Лучшее сведение звука — «Богемская рапсодия»
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Лучший фильм на иностранном языке — «Рома» (Мексика)
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Лучший монтаж — «Богемская рапсодия»
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Лучшая мужская роль второго плана — Махершала Али за «Зеленая книга»
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Лучший анимационный полнометражный фильм — «Человек-паук: Через вселенные»
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Лучший анимационный короткометражный фильм — «Бао»
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Лучший документальный короткометражный фильм — Period. End of Sentence
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Лучшие визуальные эффекты — «Человек на Луне»
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Лучший художественный короткометражный фильм — «Кожа»
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Лучший оригинальный сценарий — «Зеленая книга»
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Лучший адаптированный сценарий — «Черный клановец»
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Лучшая музыка — Людвиг Йоранссон за «Черная пантера»
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Лучшая песня — «Shallow» из «Звезда родилась»
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Лучшая мужская роль — Рами Малек за «Богемская рапсодия»
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Лучшая женская роль — Оливия Коулман за «Фаворитка»
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Лучший режиссер — Альфонсо Куарон за «Рома»
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Лучший фильм — «Зеленая книга»