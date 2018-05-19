/ Момент крушения пассажирского самолета в Кубе попал на видео

На кадрах видны столб густого черного дыма и начавшийся пожар.

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В Сети распространилось видео, снятое жителями Кубы. Они запечатлели момент страшной трагедии, произошедшей 18 мая недалеко от Гаваны. Факт, что с самолетом не ладно, стал понятен, когда судно еще было в воздухе. Падение его сопровождалось взрывом. Самолет загорелся. Он не успел улететь далеко, поэтому в аэропорту видели катастрофу. Сотрудники не сразу осознали, что нужно делать — настолько сильным был шок.

Установлено, что на борту самолета находились 110 человек. Почти все они были гражданами Кубы. Экипаж представлял Мексику — именно у этой страны кубинский перевозчик арендовал самолет. По последним данным, из 4 госпитализированных выжили только 2 человека.

По информации, полученной от официальных кубинских властей, граждан России на борту разбившегося самолета не было. — Посольство России (@EmbRusCuba) 18 мая 2018 г.

Соболезнования кубинцам также выразил Владимир Путин.

Напомним, в Кубе объявлен траур в связи с трагедией. Сотня человек разбилась в авиакатастрофе недалеко от столицы карибского государства. Самолет летел из Гаваны в Ольгин. На место сразу же выдвинулись спецслужбы, представители власти и президент Кубы Мигель Диас-Канель Бермудес.