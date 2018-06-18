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/ Ребенок погиб в результате крушения поезда в Казахстане

Ребенок погиб в результате крушения поезда в Казахстане

Власти назвали причину трагедии.
сегодня в 13:10
  |  Происшествия

Поезд Астана-Алма-Ата сошел с рельсов Жамбыльской области. В результате погиб подросток, травмы разной степени тяжести получили 14 человек. На месте работают психологии, кроме того, звонки принимают на горячую линию.

Последствия ЧП попали на видео. На ролике видно, что пассажиры выбирались из искореженного поезда через окна. Согласно официальным данным, машинист поезда применил экстренное торможение на искривлении пути.

ЧП произошло после того, как машинист увидел искривление пути и применил экстренное торможение. — сообщили в Комитете транспорта министерства по инвестициям и развитию Казахстана.

В ведомстве создана специальная комиссия по расследованию причин схода пассажирского поезда. Подробности и обстоятельства устанавливаются.

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