/ Крушение вертолета с вахтовиками попало на видео

6 августа в Красноярском крае объявлено днем траура.

Федеральные СМИ сообщают, что причиной крушения вертолета Ми-8АМТ стало столкновение его с другим вертолетом. Оба были в технически исправленном состоянии. Трагедия произошла накануне, 4 августа в Туруханском районе Красноярского края.

По предварительным данным, вертолет, перевозивший нефтяников, задел несущим винтом груз, который на внешней подвеске перевозил транспортный вертолет, летевший рядом. В результате борт с вахтовиками упал и загорелся. Второй вертолет благополучно добрался до места назначения. — сообщает информационное агентство «Интерфакс».

На борту находились три пилота и 15 пассажиров. Погибли все. 6 августа объявлено днем траура. Опубликован список жертв страшной трагедии.



По предварительным данным, перевозивший нефтяников вертолет, мог задеть винтом груз, который на внешней подвеске перевозил вертолет, летевший рядом. После чего борт с рабочими упал и загорелся. Второй вертолет добрался до места назначения.