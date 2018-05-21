/ Самолет с южноуральцами вылетел из Волгограда после экстренной посадки

﻿Туристы находятся в пути больше 12 часов.

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Южноуральские туристы наконец-то летят домой. 12 часов томительного ожидания в терминале, без еды и воды, завершились. За туристами, оказавшимися в городе на Волге из-за технической неисправности самолета, отправили другое воздушное судно. Борт предоставила авиакомпания турецкая авиакомпания Onur Air.

Регистрация началась в 06:45, посадка на борт — в 08:05. Сейчас самолет 8Й 877 вылетел в аэропорт Челябинска. — сообщили сайту «Первый областной» в международном аэропорту Волгограда.

Напомним, самолет, следовавший из Антальи в Челябинск, совершил экстренную посадку в аэропорту Волгограда 20 мая. Причиной стала разгерметизация самолета. Из-за этого задержался вылет южноуральских туристов в Турцию. Борт из Антальи, у которого обнаружили техническую неисправность, должен был забрать этих пассажиров.

В Волгограде «скорая» увезла около 10 пассажиров из-за возникших проблем с сердцем. У детей шла кровь из носа. Южноуральские туристы также пожаловались на общее состояние.