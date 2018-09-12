/ Ночное небо над Кыштымом озарило северное сияние. Видео невероятной красоты

Фотографы запечатлели уникальное явление.

Запечатлеть северное сияние удалось фотографам из Кыштыма Максиму Швейкину и Алексею Нестеренко. Снимками и видео невероятной красоты они поделились с сайтом «Первый областной». На протяжении нескольких лет фотохудожники следят за световыми переливами в небе. Для наиболее эффектного кадра им приходится караулить природное явление, контролировать прогноз погоды, выбирать максимально подходящую точку для съемки. Свой первый снимок Максим Швейкин сделал еще три года назад.

Северное сияние у нас происходит каждый год. Попытки заснять его начались с 2015 года. Насколько помню, была сильная магнитная буря в марте 2015 года. Тогда все СМИ раструбили про это явление. Многие его наблюдали, в том числе в черте города. На следующий день мы тоже решили его сфотографировать, но не получилось. Было необычно увидеть северное сияние. Вообще, все зависит от погоды, когда случаются сильные магнитные бури, у нас облачно, снег или дождь. — поделился с сайтом «Первый областной» фотограф Максим Швейкин.

Основная сложность для фотографов в том, что человеческий глаз не так воспринимает кыштымское северное сияние, как объектив фотоаппарата. И уловить нужный кадр бывает достаточно трудно.

В основном его было видно фотографически, то есть хорошо получилось на фотографии. Человеческий глаз видит ночью по-другому, выглядит как какое-то мерцание. Мы далеко от полярных широт, вот у нас и не видно такого сияния, как на севере. По видео снимается множество кадров, так называемая интервальная съёмка, потом объединяется в один файл. Времени, конечно, требуется много, но оно того стоит. Бывает, если погода ясная фотографируем всю ночь. Вчера, например, пока мы поднимались в гору Егоза, основной пик сияния прошёл. Хорошо хоть остановились пару кадров сделать. Алексей Нестеренко увидел, что мерцает, вот и остановились. А когда поднялись, то уже ничего не было, а с севера надвигались тучи. — рассказал сайту «Первый областной» фотограф.

Фотографы планируют продолжить коллекцию своих работ. Возможно когда-нибудь они представят их на собственной выставке. Сейчас фотохудожники мечтают побывать на Севере, там, где сияние видно невооруженным глазом.