Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
68.25 -0.21 79.37 +0.23
Челябинск
сейчас
 
+14 °C
завтра
 
+19 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ «Космический привет» Челябинску передали с МКС

«Космический привет» Челябинску передали с МКС

Космонавт Олег Артемьев записал обращение с орбиты Земли.
сегодня в 13:10
  |  Общество

Видеопоздравление с Днем города записал летчик-космонавт Олег Артемьев. Он рассказал, что познакомился с Челябинском в 2016 году. Во время своего визита он посетил школу-интернат № 9, пообщался с журналистами и написал Тотальный диктант. Олег Артемьев поздравил Челябинск с днем рождения и передал «Космический привет» жителям города, а также пожелал Челябинску «светить, жить и развиваться».

Пролетая над многими российскими городами, в том числе и Челябинском, я вижу огни ночных мегаполисов. И если честно, восхищаюсь трудом энергетиков! Желаю всем вам, чтобы Челябинск продолжал — светить, жить, развиваться! С днем рождения, Челябинск! Космический привет всем жителям вашего города! — сказал Олег Артемьев в видеообращении.

В своем обращении космонавт отметил весомый вклад южноуральской столицы в развитие малой распределительной и альтернативной энергетики. Олег Артемьев отметил проекты челябинских энергетиков и их важность не только для производства, но и для окружающей среды.

В Челябинске живут люди самых разных замечательных профессий — врачи, учителя, пиарщики, машиностроители, металлурги. Но особые приветственные слова сегодня мне хотелось бы передать южноуральским представителям самой стремительно развивающейся в регионе отрасли — малой распределенной и альтернативной энергетики. С ними я познакомился в свой крайний визит в Челябинск в 2016 году и уже тогда отметил, какие замечательные проекты они реализуют на Земле, строя автономные энергоцентры, солнечные и ветростанции, внося свой заметный вклад не только в повышение энергоэффективности предприятий, но и защиту экологии и окружающей среды. — рассказал Олег Артемьев.

Напомним, Олег Артемьев вместе с астронавтами НАСА Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнальдом отправился в космос с космодрома «Байконур» 21 марта. Вместе с космонавтами на борт МКС отправился талисман челябинского «Трактора» — белый медведь.

Общество
Южнуральцев поздравили с Днем России из космоса
  
12.06.2018
Южнуральцев поздравили с Днем России из космоса
Общество
Великий День Победы празднуют космонавты на МКС
  
09.05.2018
Великий День Победы празднуют космонавты на МКС
В мире
Первый российский космонавт высадится на Луне
04.05.2018
Первый российский космонавт высадится на Луне
Общество
Не упустите свой шанс отправиться в космос, не покидая земли!
27.04.2018
Не упустите свой шанс отправиться в космос, не покидая земли!
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Общество
Вован из «Реальных пацанов» записал эксклюзивное видеообращение
  
сегодня в 17:39
Вован из «Реальных пацанов» записал эксклюзивное видеообращение
Культура
Актер Андрей Мерзликин обсудил с Борисом Дубровским перспективы российского кино
  
сегодня в 17:35
Актер Андрей Мерзликин обсудил с Борисом Дубровским перспективы российского кино
Спорт
Спортивный журналист предсказал победу россиянину Денису Лебедеву
сегодня в 16:40
Спортивный журналист предсказал победу россиянину Денису Лебедеву
Общество
Поврежденные землетрясением больницы Катав-Ивановска восстановят в короткие сроки
сегодня в 16:30
Поврежденные землетрясением больницы Катав-Ивановска восстановят в короткие сроки
Спорт
Майк Тайсон и Костя Цзю посетили академию единоборств РМК
сегодня в 16:23
Майк Тайсон и Костя Цзю посетили академию единоборств РМК
Спорт
Боксер из Челябинской области стал Чемпионом мира среди студентов
сегодня в 16:04
Боксер из Челябинской области стал Чемпионом мира среди студентов
Общество
Автомобилистам запретят поездки по центру Челябинска в День города
  
сегодня в 15:54
Автомобилистам запретят поездки по центру Челябинска в День города
Общество
Губернатор Борис Дубровский поддержал Кубок чистоты
сегодня в 13:50
Губернатор Борис Дубровский поддержал Кубок чистоты
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6