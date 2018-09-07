/ «Космический привет» Челябинску передали с МКС

Космонавт Олег Артемьев записал обращение с орбиты Земли.

Видеопоздравление с Днем города записал летчик-космонавт Олег Артемьев. Он рассказал, что познакомился с Челябинском в 2016 году. Во время своего визита он посетил школу-интернат № 9, пообщался с журналистами и написал Тотальный диктант. Олег Артемьев поздравил Челябинск с днем рождения и передал «Космический привет» жителям города, а также пожелал Челябинску «светить, жить и развиваться».

Пролетая над многими российскими городами, в том числе и Челябинском, я вижу огни ночных мегаполисов. И если честно, восхищаюсь трудом энергетиков! Желаю всем вам, чтобы Челябинск продолжал — светить, жить, развиваться! С днем рождения, Челябинск! Космический привет всем жителям вашего города! — сказал Олег Артемьев в видеообращении.

В своем обращении космонавт отметил весомый вклад южноуральской столицы в развитие малой распределительной и альтернативной энергетики. Олег Артемьев отметил проекты челябинских энергетиков и их важность не только для производства, но и для окружающей среды.

В Челябинске живут люди самых разных замечательных профессий — врачи, учителя, пиарщики, машиностроители, металлурги. Но особые приветственные слова сегодня мне хотелось бы передать южноуральским представителям самой стремительно развивающейся в регионе отрасли — малой распределенной и альтернативной энергетики. С ними я познакомился в свой крайний визит в Челябинск в 2016 году и уже тогда отметил, какие замечательные проекты они реализуют на Земле, строя автономные энергоцентры, солнечные и ветростанции, внося свой заметный вклад не только в повышение энергоэффективности предприятий, но и защиту экологии и окружающей среды. — рассказал Олег Артемьев.

Напомним, Олег Артемьев вместе с астронавтами НАСА Эндрю Фойстелом и Ричардом Арнальдом отправился в космос с космодрома «Байконур» 21 марта. Вместе с космонавтами на борт МКС отправился талисман челябинского «Трактора» — белый медведь.