Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
66.91 +0.62 76.68 -0.15
Челябинск
сейчас
 
+25 °C
завтра
 
+24 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
В гостях у Митрофановны Весь спорт Время новостей Все чудеса Урала Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Конкурс «Птица удачи»! Марафон талантов Медгородок Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Происшествия Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ
Поиск по сайту Облако тегов
/ Уроженец Челябинска может стать первым россиянином, высадившимся на Луне

Уроженец Челябинска может стать первым россиянином, высадившимся на Луне

Он успешно прошел первый отбор в Отряд космонавтов.
сегодня в 09:47
  |  Общество

Уроженец Челябинска уже в этом году может быть зачислен в отряд Роскосмоса. 32-летний Олег Платонов успешно прошел заседание межведомственной комиссии, и по его результатам оказался в числе семерки лучших кандидатов в Отряд космонавтов. Именно из них выберут участников Российской космической пилотируемой программы. Предполагается, что космонавты взойдут на борт нового корабля «Федерация» и даже, возможно, станут первыми россиянами, высадившимися на Луну. Главное условие — возраст меньше 35 лет и обладание навыками работы с космической или авиационной техникой.

Согласно условиям конкурса, отбирались от шести до восьми кандидатов. При отборе им пришлось пройти несколько этапов. Во-первых, проверялось соответствие кандидатов требованиям по образованию и профессиональной пригодности и наличие у претендентов совокупности знаний, необходимых для успешного прохождения программ профессиональной подготовки космонавтов. Затем следовал комплекс медицинских обследований, который стал следующим этапом отбора. Также необходимым условием для победы в конкурсе стало прохождение комплекса мероприятий, оценивающих психологические качества претендентов и физическую подготовку. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Роскосмоса.

Участник программы Роскосмоса, Олег Платонов, родился в Челябинске, но обучался в Краснодарской ВВАУЛ. Работает в городе Артем Приморского края.

Другой Уралец, оказавшийся в числе 7 претендентов на участие в космической программе, Евгений Прокопьев из Свердловска.

Общество
Южнуральцев поздравили с Днем России из космоса
  
12.06.2018
Южнуральцев поздравили с Днем России из космоса
Общество
Великий День Победы празднуют космонавты на МКС
  
09.05.2018
Великий День Победы празднуют космонавты на МКС
В мире
Первый российский космонавт высадится на Луне
04.05.2018
Первый российский космонавт высадится на Луне
Общество
Не упустите свой шанс отправиться в космос, не покидая земли!
27.04.2018
Не упустите свой шанс отправиться в космос, не покидая земли!
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.
Важное в СМИ

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Последние новости
Происшествия
Нетрезвый мотоциклист протаранил машину ДПС и уехал в больницу
сегодня в 11:07
Нетрезвый мотоциклист протаранил машину ДПС и уехал в больницу
Общество
Южноуральских строителей назвали главными преобразователями региона
сегодня в 10:19
Южноуральских строителей назвали главными преобразователями региона
Общество
Уроженец Челябинска может стать первым россиянином, высадившимся на Луне
сегодня в 09:47
Уроженец Челябинска может стать первым россиянином, высадившимся на Луне
Общество
Корги, ретриверы, боксеры. Выставка собак в Челябинске. Фоторепортаж
сегодня в 08:00
Корги, ретриверы, боксеры. Выставка собак в Челябинске. Фоторепортаж
Общество
Участник проекта «Лица»: Маленькие туфли на каблуках сковали мне ноги
  
вчера в 16:17
Участник проекта «Лица»: Маленькие туфли на каблуках сковали мне ноги
Общество
«Тракторовский» мишка повис вниз головой на Кировке
  
вчера в 15:37
«Тракторовский» мишка повис вниз головой на Кировке
Спорт
Евгений Кузнецов назвал причину больших спортивных достижений
вчера в 15:05
Евгений Кузнецов назвал причину больших спортивных достижений
Общество
Борис Дубровский: Вы являетесь кумирами для всех нас!
вчера в 14:39
Борис Дубровский: Вы являетесь кумирами для всех нас!
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Народные новости
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Время новостей
Все чудеса Урала
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Конкурс «Птица удачи»!
Марафон талантов
Медгородок
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Происшествия
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2018 АО «Обл-ТВ». СМИ Электронное периодическое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Мешкова О.А. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6