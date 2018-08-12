/ Уроженец Челябинска может стать первым россиянином, высадившимся на Луне

Он успешно прошел первый отбор в Отряд космонавтов.

Уроженец Челябинска уже в этом году может быть зачислен в отряд Роскосмоса. 32-летний Олег Платонов успешно прошел заседание межведомственной комиссии, и по его результатам оказался в числе семерки лучших кандидатов в Отряд космонавтов. Именно из них выберут участников Российской космической пилотируемой программы. Предполагается, что космонавты взойдут на борт нового корабля «Федерация» и даже, возможно, станут первыми россиянами, высадившимися на Луну. Главное условие — возраст меньше 35 лет и обладание навыками работы с космической или авиационной техникой.

Согласно условиям конкурса, отбирались от шести до восьми кандидатов. При отборе им пришлось пройти несколько этапов. Во-первых, проверялось соответствие кандидатов требованиям по образованию и профессиональной пригодности и наличие у претендентов совокупности знаний, необходимых для успешного прохождения программ профессиональной подготовки космонавтов. Затем следовал комплекс медицинских обследований, который стал следующим этапом отбора. Также необходимым условием для победы в конкурсе стало прохождение комплекса мероприятий, оценивающих психологические качества претендентов и физическую подготовку. — рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе Роскосмоса.

Участник программы Роскосмоса, Олег Платонов, родился в Челябинске, но обучался в Краснодарской ВВАУЛ. Работает в городе Артем Приморского края.

Другой Уралец, оказавшийся в числе 7 претендентов на участие в космической программе, Евгений Прокопьев из Свердловска.