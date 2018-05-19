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Куба скорбит о сотне погибших в авиакатастрофе возле Гаваны

Самолет рухнул сразу после взлета.
сегодня в 09:36
  |  В мире

Траур объявлен в карибском государстве Куба. Там накануне разбился самолет, летевший из Гаваны в Ольгин. На борту находились 105 человек — это общее число членов экипажа и пассажиров, среди которых были 5 детей. Выжить удалось только 3 женщинам. Они находятся в больнице.

Самолет упал почти сразу после взлета, в 20 километрах от Гаваны. На место тут же выдвинулись спецслужбы, а также власти кубинской столицы и президент Мигель Диас-Канель.

От имени правительства Кубы и коммунистической партии Кубы выражаю скорбь в связи с произошедшим и приношу соболезнования семьям, связанным с трагическим инцидентом. Огонь потушили. Комиссия изучает факты. Вся информация, связанная с расследованием произошедшего, будет обнародована. Добавлю, что рабочие места или жилища не пострадали. Кубинцы проявили настоящую самодисциплину и активно сотрудничают с нами. — сказал Мигель Диас-Канель.

Добавим, что рухнувший самолет был арендован кубинскими властями у Мексики.

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