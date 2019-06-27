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/ Во время аварийной посадки самолета в Бурятии погибли пилоты

Во время аварийной посадки самолета в Бурятии погибли пилоты

Самолет врезался в здание очистных сооружений и загорелся.
сегодня в 09:46
  |  Происшествия

При посадке самолета в Бурятии произошла трагедия. АН-24 авиакомпании «Ангара» вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ сегодня утром, 27 июня. После того, как самолет поднялся в воздух, у него отказал один из двигателей. Экипаж судна принял решение совершить аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска. По предварительным данным, при посадке самолет пересек конец взлетно-посадочной полосы, столкнулся со зданием очистных сооружений и загорелся, сообщают РИА Новости.

Как рассказал изданию пресс-секретарь главы Республики Бурятия Алексей Фишев, погибли два пилота, управлявших судном. Несколько десятков пассажиров пострадали.

Всего на данный момент 22 пострадавших, 15 из них медицинская помощь оказана амбулаторно, еще семь человек госпитализированы. — сообщили ТАСС в медицинских службах региона.
По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности.

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