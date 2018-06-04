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/ Прямое авиасообщение со столицами Узбекистана и Кыргызстана хотят открыть в Челябинске

Прямое авиасообщение со столицами Узбекистана и Кыргызстана хотят открыть в Челябинске

Идея возникла после запуска рейса Челябинск-Астана.
сегодня в 18:27
  |  Общество

После открытия прямого рейса из Челябинска в Астану правительство Челябинской области намерено проработать направления с другими столицами среднеазиатских государств. Эта инициатива исходит от губернатора Бориса Дубровского, ранее побывавшего с деловыми визитами в Кыргызстане и Узбекистане. Полеты через Москву остаются неудобными и для правительственной делегации, и для представителей бизнеса. А главное — они экономически невыгодны.

Мы ведем работы по рейсам Челябинск-Ташкент и Челябинск-Бишкев. Это страны, на которые у нас серьезная бизнес-ориентация. Страны, с которыми мы сотрудничаем в рамках подготовки к саммиту ШОС и БРИКС. Также в планах у нас прорабатывать рейсы в другие города Казахстана. Например, в Алматы. — сообщил сайту «Первый областной» министр экономики региона Сергей Смольников.

Напомним, необходимость прямого рейса из Челябинска в Астану стала понятна после визита южноуральской делегации на выставку ЭКСПО-2017. Она проходила в столице Казахстана. Губернатор Борис Дубровский поручил проработать эту идею. В итоге 1 июня самолет компании «Скат» привез в Челябинск первых пассажиров из Астаны, а затем увез южноуральцев в столицу Казахстана. Летать он будет по вторникам и пятницам до 26 октября. Время в пути — 1 час 20 минут.

Добавим, если направление Челябинск-Астана себя зарекомендует, то у челябинцев появится дополнительный рейс. Компания «Ямал» готова к полетам Тюмень-Челябинск-Астана.

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