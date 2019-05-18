/ Федор Конюхов уже планирует три рекордных воздушных экспедиции

Путешественник недавно пересек Южный океан.

Федор Конюхов решил временно отказаться от морских путешествий. После долгой экспедиции в Южном океане ожидаются полеты на воздушном шаре. Это проанонсировал сын путешественника Оскар Конюхов. Воздушный экспедиций планируется три, точная их дата пока неизвестна.

Мы изготовили шар, самый большой в истории — 100 тысяч кубических метров. Он готов, ждем только времени. — цитирует ТАСС Оскара Конюхова.

Предположительно, весной 2020 года Федор Конюхов поднимется на высоту 25 километров, старт полету дадут в пустыне в Австралии. Полет займет один день, нужно только дождаться даты, удовлетворяющей погодными условиями. Также запланирован беспересадочный двойной облет Земли. Совершит его известный путешественник на воздушном шаре примерно за 20 дней. А через три года планируется путешествие на самолете, работающем на солнечных батареях. Организаторы экспедиции планируют, что полет будет безостановочным и займет 7−10 дней.

Напомним, что неделю назад Федор Конюхов переплыл Южный Тихий океан на весельной лодке, пережив множество штормов.