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/ Федор Конюхов уже планирует три рекордных воздушных экспедиции

Федор Конюхов уже планирует три рекордных воздушных экспедиции

Путешественник недавно пересек Южный океан.
сегодня в 14:16
  |  В мире

Федор Конюхов решил временно отказаться от морских путешествий. После долгой экспедиции в Южном океане ожидаются полеты на воздушном шаре. Это проанонсировал сын путешественника Оскар Конюхов. Воздушный экспедиций планируется три, точная их дата пока неизвестна.

Мы изготовили шар, самый большой в истории — 100 тысяч кубических метров. Он готов, ждем только времени. — цитирует ТАСС Оскара Конюхова.

Предположительно, весной 2020 года Федор Конюхов поднимется на высоту 25 километров, старт полету дадут в пустыне в Австралии. Полет займет один день, нужно только дождаться даты, удовлетворяющей погодными условиями. Также запланирован беспересадочный двойной облет Земли. Совершит его известный путешественник на воздушном шаре примерно за 20 дней. А через три года планируется путешествие на самолете, работающем на солнечных батареях. Организаторы экспедиции планируют, что полет будет безостановочным и займет 7−10 дней.

Напомним, что неделю назад Федор Конюхов переплыл Южный Тихий океан на весельной лодке, пережив множество штормов.

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Комментарии

Orient Owl
14:54, 18.05.2019
Вы уверене что этот клоун вообще куда либо ходит? Разоблачили его давно

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