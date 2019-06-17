/ В Челябинской области завершилась Всероссийская детская парусная регата

На озере Тургояк подвели итоги соревнования за «Кубок путешественника Федора Конюхова».

В ежегодной парусной регате приняли участие около ста юных спортсменов из 10 регионов страны. Уже восьмой год подряд регата традиционно прошла в клуб-отель «Золотой пляж». Здесь есть Детский клуб, который организует развлекательную программу для участников и реализует проект — Школа путешественников Федора Конюхова.

В этом году на старт вышли 94 юных яхтсмена из Миасса, Челябинска, Снежинска, Екатеринбурга, Перми, Омска, Тольятти, Саратова, Ялты и Астрахани в международных классах швертботов «Оптимист» и «Кадет», а также в классе парусная доска «Техно». Генеральный партнёр регаты — компания АКРОС. В следующем году планируем добавить ещё один класс — национальный класс «Ракета 270». — делиться на своей странице в Instagram, Фёдор Конюхов.

В классе «Кадет» среди младшей группы 1 место заняли Кристина Васильева и Елена Елясева, среди мальчиков — Нуры Хадыров и Александр Шевченко. В классе «Оптимист» среди младшей группы победителем стала Софья Белоусова, у мальчиков — Ильяс Яхин. Среди девушек победу одержала Алиса Шевченко, среди юношей — Илья Кривоногов. Кубок путешественника Федора Конюхова вновь забрала команда из Тольятти.

Следующая регата пройдет с 8 по 12 июня 2020 года. Новые даты соревнований организаторы выбрали для праздничного завершения. Ведь именно 12 июня, в День России, проходит специальная гонка «Паруса России» — парусно-спортивное соревнование, проводимое одновременно на всех акваториях России.

Одна из таких гонок прошла и в 2019 году. В этот день в классе «Оптимист» победу одержал Илья Кривоногов, в классе «Кадет» — Елена Елясина и Кристина Васильева, также судьи особо отметили одного из участников, того, кто больше всех провел времени в воде — Андрея Коврова, и торжественно вручили грамоту «За волю к победе».

Помимо спортивных соревнований, организаторы каждый год готовят для участников развлекательную и познавательную программу. В этом году прошел курс лекций для спортсменов класса «Оптимист», который провел Александр Лаздин, а также курс юного яхтсмена от Школы путешественников Федора Конюхова, который провел Юрий Федорин. После соревнований и лекций дети отправлялись на вечернее шоу, подготовленное Школой путешественника Федора Конюхова.