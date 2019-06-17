Подписывайтесь
Расскажи о проблеме 8-800-500-74-50 или предложи новость
64.43 -0.2 72.7 -0.31
Челябинск
сейчас
 
+13 °C
завтра
 
+11 °C
На главную
Главная Новости Лонгриды Фритайм Телепередачи Проекты
Еще... 
Наша команда Рекламодателям ОТВ Миасс Поиск по сайту
Интересное По факту Советы редакции Спорт
Время новостей Большая студия В гостях у Митрофановны Весь спорт Все чудеса Урала Губернатор74.РФ Есть вопрос Зеленая передача Итоги недели Марафон талантов Медгородок Моя деревня Национальный интерес Наше утро Новый год вот-вот О здоровье Память народа Происшествия Специальный репортаж Суперстар Ток-шоу «Раунд» Уютный дом
Народные новости Удачный час Карта рыболова Огонь Победы CheLife Проект "Лица"
О нас Сайт 1obl.ru Телеканал ОТВ ОТВ-Миасс
Поиск по сайту Облако тегов
/ В Челябинской области завершилась Всероссийская детская парусная регата

В Челябинской области завершилась Всероссийская детская парусная регата

На озере Тургояк подвели итоги соревнования за «Кубок путешественника Федора Конюхова».
сегодня в 15:31
  |  Общество

В ежегодной парусной регате приняли участие около ста юных спортсменов из 10 регионов страны. Уже восьмой год подряд регата традиционно прошла в клуб-отель «Золотой пляж». Здесь есть Детский клуб, который организует развлекательную программу для участников и реализует проект — Школа путешественников Федора Конюхова.

В этом году на старт вышли 94 юных яхтсмена из Миасса, Челябинска, Снежинска, Екатеринбурга, Перми, Омска, Тольятти, Саратова, Ялты и Астрахани в международных классах швертботов «Оптимист» и «Кадет», а также в классе парусная доска «Техно». Генеральный партнёр регаты — компания АКРОС. В следующем году планируем добавить ещё один класс — национальный класс «Ракета 270». — делиться на своей странице в Instagram, Фёдор Конюхов.

В классе «Кадет» среди младшей группы 1 место заняли Кристина Васильева и Елена Елясева, среди мальчиков — Нуры Хадыров и Александр Шевченко. В классе «Оптимист» среди младшей группы победителем стала Софья Белоусова, у мальчиков — Ильяс Яхин. Среди девушек победу одержала Алиса Шевченко, среди юношей — Илья Кривоногов. Кубок путешественника Федора Конюхова вновь забрала команда из Тольятти.

Следующая регата пройдет с 8 по 12 июня 2020 года. Новые даты соревнований организаторы выбрали для праздничного завершения. Ведь именно 12 июня, в День России, проходит специальная гонка «Паруса России» — парусно-спортивное соревнование, проводимое одновременно на всех акваториях России.

Одна из таких гонок прошла и в 2019 году. В этот день в классе «Оптимист» победу одержал Илья Кривоногов, в классе «Кадет» — Елена Елясина и Кристина Васильева, также судьи особо отметили одного из участников, того, кто больше всех провел времени в воде — Андрея Коврова, и торжественно вручили грамоту «За волю к победе».

Помимо спортивных соревнований, организаторы каждый год готовят для участников развлекательную и познавательную программу. В этом году прошел курс лекций для спортсменов класса «Оптимист», который провел Александр Лаздин, а также курс юного яхтсмена от Школы путешественников Федора Конюхова, который провел Юрий Федорин. После соревнований и лекций дети отправлялись на вечернее шоу, подготовленное Школой путешественника Федора Конюхова.


В мире
Федор Конюхов уже планирует три рекордных воздушных экспедиции
18.05.2019
Федор Конюхов уже планирует три рекордных воздушных экспедиции
В мире
Федор Конюхов покинул лодку «Акрос»
12.05.2019
Федор Конюхов покинул лодку «Акрос»
Общество
Федор Конюхов завершил кругосветную экспедицию на весельной лодке
10.05.2019
Федор Конюхов завершил кругосветную экспедицию на весельной лодке
Спорт
Юные спортсмены пройдут под парусами в Челябинской области
16.05.2018
Юные спортсмены пройдут под парусами в Челябинской области
Знаете о произошедшем больше или есть, что рассказать? Напишите нам или позвоните по телефону 8-902-603-60-40.

Оставить свой комментарий
Введите слово на картинке
CAPTCHA
Это интересно
Важное в СМИ
Последние новости
Происшествия
В Челябинске живодер нанес жуткую травму бездомной кошке
сегодня в 18:14
В Челябинске живодер нанес жуткую травму бездомной кошке
Культура
Большой музыкальный сюрприз приготовили для гостей Бажовского фестиваля
сегодня в 18:07
Большой музыкальный сюрприз приготовили для гостей Бажовского фестиваля
Общество
В России вырос спрос на автодома
сегодня в 17:32
В России вырос спрос на автодома
Общество
Движение ограничат на Комсомольском проспекте из-за аварийных работ
сегодня в 17:31
Движение ограничат на Комсомольском проспекте из-за аварийных работ
Общество
Доллар по-прежнему остается самой востребованной валютой для открытия вкладов
сегодня в 17:24
Доллар по-прежнему остается самой востребованной валютой для открытия вкладов
Общество
Жители 89 улиц останутся без горячей воды на следующей неделе
сегодня в 17:05
Жители 89 улиц останутся без горячей воды на следующей неделе
Общество
В Челябинской области перекроют железнодорожные переезды
сегодня в 16:21
В Челябинской области перекроют железнодорожные переезды
Происшествия
Челябинке, убившей парня шампуром, изменили приговор
сегодня в 16:19
Челябинке, убившей парня шампуром, изменили приговор
Новости
Общество
Происшествия
Культура
Политика
Наука
Спорт
Хоккей
В мире
Гордость Урала
Миасс
ШОС и БРИКС
Лонгриды
Интересное
По факту
Советы редакции
Спорт
Фритайм
Телепередачи
Время новостей
Большая студия
В гостях у Митрофановны
Весь спорт
Все чудеса Урала
Губернатор74.РФ
Есть вопрос
Зеленая передача
Итоги недели
Марафон талантов
Медгородок
Моя деревня
Национальный интерес
Наше утро
Новый год вот-вот
О здоровье
Память народа
Происшествия
Специальный репортаж
Суперстар
Ток-шоу «Раунд»
Уютный дом
Проекты
Народные новости
Удачный час
Карта рыболова
Огонь Победы
CheLife
Проект "Лица"
Наша команда
Рекламодателям
О нас
Сайт 1obl.ru
Телеканал ОТВ
ОТВ-Миасс
АО «Обл-ТВ» 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Тел.: (351) 263-00-02, (351) 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99 Рекламодателям: (351) 263-11-02 E-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
Яндекс.Метрика
© 2002-2019 АО «Обл-ТВ». СМИ сетевое издание www.1obl.ru 16+
Св-во о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-73270 от 13 июля 2018 г. выдано Роскомнадзором. Учредитель: АО «Обл-ТВ», 454113, г. Челябинск, пл. Революции, д. 4.
Главный редактор: Лобов А.С. Телефон редакции: +7 351 263-00-02, 263-96-99 Тел./факс: 263-95-99, e-mail: otv@1obl.ru, 1obl@1obl.ru
При любом копировании материалов активная ссылка на 1obl.ru обязательна
c78adfc1470523d6