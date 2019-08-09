Южноуральские школьники отправятся в экспедицию на Северный полюс

Ребята будут путешествовать на крупнейшем в мире атомном ледоколе.

Четверым школьникам с Южного Урала выдалась возможность отправиться в экспедицию на Северный полюс. На крупнейшем в мире ледоколе «50 лет Победы» ребята будут жить в сопровождении руководителя Информационного центра по атомной энергии Челябинска Ларисы Матвеевой. Поехать на Северный полюс выдалась возможность Анастасии Щербатовой из Челябинска, Ивану Трубину из Трехгорного, Виктории Николаевой из Снежинска, а также Анне Гордиенко из Озерска.

«В рамках празднования 60-летия Атомного ледокольного флота России 13-22 августа 2019 года состоится детский тематический рейс-экспедиция на Северный полюс. 68 детей, представляющих разные регионы и общественные организации страны, в том числе сеть Информационных центров по атомной энергии (ИЦАЭ), достигнут вершины Земли», — сообщили сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства образования и науки Челябинской области.

Во время экспедиции школьникам представится уникальная возможность ознакомиться с историей атомного ледокольного флота, узнать, какие профессии нужны на ледоколе, углубиться в проблемы сохранения Арктики. Всю экспедицию ребята будут вести видеодневник, а также создавать мультфильм в специально организованной киностудии «Ледокол Продакшн».

Помимо прочего, на борту будут проходить образовательные и творческие конкурсы. На ледоколе в это же время будет сниматься документальный фильм и ребята смогут пообщаться со знаменитостями. Там будут присутствовать Валдис Пельш, Николай Цискаридзе, Елена Яковлева, блогер Руслан Усачев и многие другие.