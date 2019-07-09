Житель Челябинска Алексей Казанцев установил рекорд страны по скорости парикмахерской работы. За один час работы он сделал 7 профессиональных стрижек и стал самым быстрым парикмахером России. Весь процесс Алексей снял на видео. Для установки рекорда парикмахер выбрал мужские стрижки — классические и креативные.
«Любой специалист в любой сфере мечтает стать хорошим спецом! Любой хороший спец мечтает стать лучшим в своем деле! И особо приятно, когда твоя работа, твое дело, которым ты занимаешься, становится твоим хобби! Я люблю свою работу, свое дело и она (оно) отвечает мне взаимностью!» — рассказывает Алексей на своей страничке в сети.
Алексей за свои 35 лет сменил несколько профессий: работал на заводе и стройке, писал в газеты, играл в футбол, держал свиноферму в деревне, но нашел свое призвание в парикмахерском искусстве. Шесть лет назад он вернулся из Екатеринбурга в родной Челябинск и открыл свой салон и школу. Мужчина признается, что самым главным для него является признание своих клиентов.
Достиг челябинец такого результата еще в феврале, но только сейчас его официально зафиксировало международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».
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