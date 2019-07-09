Челябинский парикмахер установил профессиональный рекорд

Стрижка меньше чем за 10 минут теперь не проблема.

Житель Челябинска Алексей Казанцев установил рекорд страны по скорости парикмахерской работы. За один час работы он сделал 7 профессиональных стрижек и стал самым быстрым парикмахером России. Весь процесс Алексей снял на видео. Для установки рекорда парикмахер выбрал мужские стрижки — классические и креативные.



«Любой специалист в любой сфере мечтает стать хорошим спецом! Любой хороший спец мечтает стать лучшим в своем деле! И особо приятно, когда твоя работа, твое дело, которым ты занимаешься, становится твоим хобби! Я люблю свою работу, свое дело и она (оно) отвечает мне взаимностью!» — рассказывает Алексей на своей страничке в сети.



Алексей за свои 35 лет сменил несколько профессий: работал на заводе и стройке, писал в газеты, играл в футбол, держал свиноферму в деревне, но нашел свое призвание в парикмахерском искусстве. Шесть лет назад он вернулся из Екатеринбурга в родной Челябинск и открыл свой салон и школу. Мужчина признается, что самым главным для него является признание своих клиентов.



Достиг челябинец такого результата еще в феврале, но только сейчас его официально зафиксировало международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд».

