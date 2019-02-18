/ Федор Конюхов впервые за много дней увидел солнце

Путешественник почти добрался до точки Немо, равноудаленной от любой земли.

Путешественник Федор Конюхов снова вышел на связь. Он доложил, что над его лодкой хорошая погода. Впервые за много дней Федор Конюхов увидел солнце. Небольшие волны не бросают судно из стороны в сторону. Путешественник даже смог порыбачить и поймать на обед кальмара. Федор Конюхов активно строит планы на период «затишья». Ему нужно прибраться на палубе, пополнить запасы пресной воды, просушить вещи.

Слава Богу, по вашим молитвам, океан дает мне передышку. Давно у меня не было такой хорошей погоды. Необычно наблюдать такие среднеземноморские условия в Южном океане. Волны не бьют по корпусу, кокпит не заливает вода. Можно наконец-то снять надоевший непромоканец (комбинезон) и побыть на палубе в легкой куртке. На улице плюс 12 градусов и нет дождя! Когда такое было? Не припомню с момента старта. — поделился радостью Федор Конюхов.

Скоро путешественник окажется в точке Немо, равноудаленной от любой земли. До мыса Горн ему остается 2 150 миль.

Напомним, подготовка к путешествию по Южному океану заняла больше полутора лет. Были просчитаны технические аспекты. Кроме того, на борт лодки «Акрос» поместили три системы выработки энергии — ветровой, солнечный и топливный картриджи. По словам инженеров, лодка, на которой плывет Конюхов, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.