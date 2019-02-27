/ Встречный ветер мешает Федору Конюхову пробраться на юг

Путешественник молится в океане, а свою лодку он назвал келью.

Свое кругосветное плавание продолжает известный путешественник Федор Конюхов. Сейчас он стремится на юг, к мысу Горн, однако на пути к намеченной цели встало препятствие в виде встречного ветра. Сегодня, 27 февраля, Федор Конюхов был на широте 46'30, тогда как пункт назначения находится на широте 56'00. По словам путешественника, ему нужно преодолеть 10 градусов на юг, что равно 600 морским милям.

Сложность в том, что с наступлением осени все меньше и меньше ветра с севера, больше холодного ветра с юга, с Антарктиды. Как у нас в России, осень приносит ветра из Арктики. К многочисленным задачам добавилась ещё одна — как пробиться на юг к мысу Горн в условиях южного ветра? — пишет Федор Конюхов.

Несмотря на все препятствия, путешественник получает сообщения, которые пишут ему неравнодушные люди. Самый часто задаваемый вопрос — зачем и кому в 21 веке нужно пересекать Южный океан на весельной лодке. По словам Федора Конюхова, ему это нужно, потому что это его образ жизни.

Я иду в океан, чтобы помолиться, это мой затвор, и лодка — моя келья. Я не получаю плату за свои экспедиции. Как можно получить зарплату за пересечение океана на вёсельной лодке, за кругосветный полёт на воздушном шаре или за восхождение на Эверест? Ты молишься, чтобы Господь позволил совершить задуманное и Океан пропустил. А когда ты находишься в ревущем океане на 9-ти метровой лодке, и вокруг тебя на тысячи миль нет никого, молишься очень усердно, в городе так не получается. Возвращаясь из экспедиций, пишу картины, книги, и этим живу. — отмечает путешественник.

Федор Конюхов отмечает нужность проекта, особенно для тех, кто спроектировал и построил лодку, поскольку это профессиональный вызов. Есть в плавании и точка соприкосновения духовного и технологического, так как в ходе экспедиции проходят тестирование различных устройств, таких как гибкие солнечные модули, спутниковая связь, спутниковый мессенджер, новый тип автопилота, опреснителя морской воды и экипировки для экстремальных условий. Сам путешественник говорит, что лодка — это лаборатория, а себя называет тест-пилотом.

Напомним, подготовка к путешествию по Южному океану заняла больше полутора лет. Были просчитаны все технические аспекты, а на борт лодки «Акрос» поместили три системы выработки энергии — ветровой, солнечный и топливный картриджи. По словам инженеров, лодка Федора Конюхова, — уникальное судно, которое вобрало в себя самые смелые достижения в области технического оснащения.