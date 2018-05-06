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/ Конкурс «Евровидение» официально стартует в Лиссабоне

Конкурс «Евровидение» официально стартует в Лиссабоне

Россию представляет Юлия Самойлова.
сегодня в 15:23
  |  В мире

Официальное открытие музыкального конкурса «Евровидение» состоится сегодня, 6 мая, в Лиссабоне — столице Португалии. Церемония пройдет в Музее искусств, архитектуры и технологий. При этом сам конкурс будет проходить в Парке Наций на арене Altice.

Синий ковер готов принять 43 делегации. — сказано в официальном аккаунте в Твиттере музыкального конкурса.

Ковровая дорожка в этот раз синего, а не традиционно красного цвета, так как темой мероприятия выбран океан.

Известно, что российская исполнительница Юлия Самойлова уже вылетела в Португалию. Она выступит с композицией I won’t break под номером «6».

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