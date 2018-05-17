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Водители автобусов в Челябинской области поборются за звание лучшего

Конкурс уже стал традиционным.
сегодня в 20:00
  |  Общество

40 водителей автобусов примут участие в конкурсе на звание лучшего в своей профессии. Им предстоит продемонстрировать знания ПДД, виртуозное управление транспортным средством, а также — создать своими руками настоящий экологический автобус.

Такое мероприятие уже стало традиционным и проводится в Челябинске с 2008 года. С каждым годом уровень подготовки участников конкурса только возрастает, а это значит, что мастерство тех, кто ежедневно перевозит людей, постоянно растет. — пояснил заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Александр Филиппов

Конкурсантов экзаменуют на знание правил дорожного движения и отправят на практические задания. Самым ответственным станет скоростное маневрирование. Участники выполнят фигуры: «бокс», «стоянка», «змейка», «тоннельные ворота», «колея», «эстафета», «автобусная остановка» и «стоп линия».

Лучшие водители получат денежное вознаграждение. Конкурс пройдет на парковке ледовой арены «Трактор» 18 мая.

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