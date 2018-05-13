/ Певица из Израиля стала победителем «Евровидения»

Нетта Барзилай набрала 529 баллов по оценкам зрителей и жюри.

Накануне в Лиссабоне прошел финал международного музыкального конкурса «Евровидение». Благодаря необычному выступлению Нетты Барзилай с композицией Toy («Игрушка») следующее песенное соревнование состоится в Израиле в 2019 году. По результатам голосования жюри и зрителей девушка набрала 529 баллов.

Все выступили сегодня прекрасно, но кто-то должен был победить. Я не думаю, что мне надо много говорить после того, что произошло сегодня, после выбора, который сделало большинство — оно выбрало меня. И это величайшая вещь, которая происходит с людьми, — выбирать что-то отличающееся. И я горжусь и считаю почетным привезти это замечательное мероприятие в Израиль. — передает ТАСС слова победительцы.

Второе место у представительницы Кипра Элени Фурейра с 436 баллами, а третье — у певца из Австрии Сезара Сампсона. Он набрал 342 балла. Полюбившийся россиянам по предыдущему выступлению представитель Норвегии Александр Рыбак занял лишь 15 место.

Напомним, Юлия Самойлова не смогла преодолеть отборочный этап музыкального конкурса. Певица представила Россию с композицией I Won’t Break. По словам Самойловой, эта песня раскрыла ее характер.