/ Сергей Лазарев споет за Россию на «Евровидении»

Музыкант поборется за победу в Израиле.

На «Евровидение-2019» от России поедет Сергей Лазарев. Для певца это вторая попытка забрать награду и привезти конкурс на родину. Он уже был на конкурсе в 2016 году, тогда Сергей Лазарев занял второе место, покорив почти всех зрителей и жюри. Однако сам музыкант не называет повторное участие в конкурсе реваншем.

Есть еще возможность сделать что-то хорошее на сцене «Евровидения». Пожелайте мне удачи, держите за меня кулачки, болейте, где бы вы ни находились, в какой бы стране вы меня не смотрели, мне очень нужна ваша поддержка, как и в прошлый раз. — цитирует ТАСС Сергея Лазарева.

«Евровидение-2019» пройдет в Израиле.

Напомним, что дважды от России на «Евровидение» ездил другой популярный певец — Дима Билан. В 2006 году он занял второе место, а в 2008 году сумел взять первый приз и привезти музыкальный конкурс в Россию.